La Juventus cerca un nuovo centrocampista e pensa a Golovin, stella della Russia e del CSKA Mosca: prossima settimana decisiva

La Juventus insiste per Aleksandr Golovin. Il centrocampista 22enne di proprietà del CSKA Mosca è una delle idee mercato della Vecchia Signora. I bianconeri hanno chiuso per Emre Can e lavorano al colpaccio Sergej Milinkovic-Savic e continuano a pensare anche ad altri elementi per rinnovare la rosa e per abbassare l’età media. Can, classe ’94, e Milinkovic, classe ’95, potrebbe trovare Golovin, classe ’96. Secondo i media russi nelle prossime ore ci sarà un contatto tra il club bianconero e quello russo per la mezzala 22enne del CSKA Mosca.

Il giocatore russo piace a tanti club, in particolare ad Arsenal, Chelsea e Monaco ed è la stella designata della Russia che affronterà i Mondiali da padrona di casa. In Russia parlano di un imminente contatto Juve-CSKA e con il Mondiale alle porte un’accelerata è d’obbligo. Un Mondiale importante potrebbe accrescere il valore del giocatore e anche la concorrenza. La Juve può giocare d’anticipo e una accelerazione da parte dei campioni d’Italia, in questo senso, non stupirebbe. La Juve potrebbe anticipare i rivali e potrebbe tentare un approccio importante con il club russo nella prossima settimana.