Blocco dei voli, a rischio partite di Champions ed Europa League: le soluzioni

Il blocco dei voli per evitare il diffondersi del Covid-19 potrebbero mettere a rischio alcune partite di Champions ed Europa League

La pandemia da Covid-19 potrebbe essere ancora un problema per il calcio in vista della ripresa di Champions ed Europa League. Sarebbero infatti a rischio alcune partite, a causa del blocco dei voli in alcuni paese. Bloccati infatti i viaggi da e per l’Inghilterra, probabilmente fino al 17 febbraio anche in Germania, dove il 16 dovrebbe disputarsi l’ottavo di finale tra Lipsia e Liverpool.

A rischio anche Benfica-Arsenal del 18 febbraio, con il Governo inglese che ha vietato gli arrivi dal Portogallo; i Gunners potrebbero allora essere costrette a un periodo di isolamento. La Uefa studia le possibili soluzioni: posticipo del match, campo neutro o inversione di campi.