 Bodo Glimt Juventus: Chiellini e Comolli bloccati in Svezia. Le ultimissime verso la sfida di Champions League
Juventus News

Andrea Bargione

Published

1 minuto ago

on

By

Chiellini

Bodo Glimt Juventus, disagi per la dirigenza bianconera: Chiellini e Comolli bloccati in Svezia. Le ultime sulla vigilia di Champions

La Juventus vive una vigilia complicata in vista della sfida di Champions League contro il Bodo Glimt. La città norvegese è stretta nella morsa di una nevicata incessante che sta creando disagi logistici e sportivi, trasformando la missione bianconera in una vera battaglia contro gli elementi.

Parte della dirigenza non è riuscita a raggiungere la squadra: Damien Comolli e Giorgio Chiellini sono rimasti bloccati in Svezia a causa delle condizioni meteo proibitive, con neve fitta e scarsa visibilità che hanno impedito l’atterraggio a Bodø. I due dirigenti raggiungeranno la destinazione via terra.

Intanto Spalletti osserva con attenzione la situazione: il campo sintetico dell’Aspmyra Stadion, già insidioso, rischia di diventare una trappola scivolosa. La Juventus dovrà affrontare non solo l’avversario, ma anche un clima surreale che rende la serata ancora più incerta.

