Juventus, Spalletti conferma Koopmeiners: l’olandese ancora nel ruolo di braccetto sinistro contro il Bodo/Glimt

Juventus, difesa ridisegnata: Spalletti sceglie ancora Koopmeiners da braccetto sinistro per la gara di Bodo. Le ultimissime

La Juventus di Luciano Spalletti affronta questa sera il Bodo/Glimt con una difesa rivisitata, ma che per Teun Koopmeiners sta diventando una certezza. Nonostante i test sul 4-3-3 effettuati alla Continassa durante la sosta, il tecnico toscano ha scelto di confermare l’assetto a tre, affidando ancora una volta all’olandese il ruolo di braccetto sinistro.

Quello che inizialmente era nato come un adattamento d’emergenza per sopperire all’assenza di Lloyd Kelly si è trasformato in una soluzione stabile. Koopmeiners, centrocampista puro e in passato criticato per la sua “normalizzazione” tattica, ha trovato in questa posizione arretrata una nuova dimensione. La sua intelligenza tattica e la qualità nel palleggio sono diventate fondamentali per avviare la manovra dal basso, soprattutto in un contesto insidioso come il campo sintetico di Bodo.

La linea difensiva d’emergenza sarà completata da Kelly, rientrato e adattato a centrale, e da Kalulu come braccetto destro, con Perin tra i pali al posto di Di Gregorio. L’impiego di Koopmeiners in difesa consente a Spalletti di sfruttare al meglio le risorse disponibili, pur sacrificando le sue doti offensive a centrocampo. La Vecchia Signora si affida a lui per blindare la porta e inseguire la qualificazione, obiettivo che vale 30 milioni e un passo decisivo verso la prossima fase di Champions League.

