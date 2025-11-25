 Bodo Glimt Juventus, si rischia il rinvio del gara? Occhi puntati sulla situazione meteo in Norvegia: ecco cosa filtra
Bodo Glimt Juventus, rischio rinvio? Tutti gli aggiornamenti sulla situazione meteo in Norvegia. Le ultimissime

Il rischio di un rinvio della gara di Champions League tra Bodo/Glimt e Juventus è ufficialmente svanito. Le condizioni meteorologiche estreme che avevano messo in allerta UEFA e tifosi – tra freddo polare e vento forte – non impediranno lo svolgimento del match. Gli aggiornamenti di questa mattina hanno confermato che la partita si giocherà regolarmente questa sera alle 21:00 all’Aspmyra Stadion.

Il miglioramento delle temperature ha rassicurato gli organizzatori: si passerà dagli -8 gradi percepiti dei giorni scorsi a valori prossimi allo zero, rientrando nei limiti di giocabilità previsti dai regolamenti. Resta però un contesto insidioso, con nevicate attese anche durante la gara e un campo sintetico reso scivoloso dalle precipitazioni. Un fattore che rende la sfida ancora più complicata per la Juventus, preparatasi a Vinovo proprio per simulare queste condizioni.

La conferma della partita chiude ogni alibi per la squadra di Luciano Spalletti. Dopo il pareggio amaro di Firenze e l’emergenza difensiva con Gatti, Bremer e Rugani indisponibili, i bianconeri sono chiamati a una prova di carattere. Con Perin tra i pali e Openda in attacco, l’obiettivo è conquistare tre punti fondamentali e sbloccare i 30 milioni destinati al mercato di gennaio. La missione è confermata: a Bodo si giocherà.

