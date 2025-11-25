Juventus e Fondazione Libellula insieme: al via la campagna “I Believe You”, ecco il comunicato ufficiale

Fondazione Libellula e Juventus unite: lanciata la campagna “I Believe You”, tutti i particolari dell’iniziativa. Il comunicato

In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Juventus insieme alla Fondazione Libellula lancia una nuova campagna di sensibilizzazione: “I Believe You”. L’iniziativa mira a contrastare uno degli ostacoli più dolorosi per le vittime, lo scetticismo, e a trasmettere un messaggio chiaro: credere e dare forza a chi trova il coraggio di rompere il silenzio. Per il club bianconero, dire I Believe You significa schierarsi attivamente e costruire un ambiente sicuro, dentro e fuori dal campo, in cui ogni donna possa sentirsi ascoltata e sostenuta.

La campagna nasce da dati preoccupanti: secondo ISTAT, oltre il 10% degli italiani ritiene spesso false le denunce di violenza sessuale, mentre un’indagine Eurobarometro 2024 mostra che quasi un terzo degli intervistati le considera esagerate. Per contrastare questa tendenza, la Juventus ha scelto una soluzione concreta: sticker con la scritta I Believe You e QR code informativi saranno collocati in luoghi chiave della società, dall’Allianz Stadium ai centri di allenamento. L’iniziativa rafforza il percorso avviato nel 2022 con la Fondazione Libellula e introduce le Ambassador, due dipendenti formate per diventare punti di riferimento interni, capaci di offrire ascolto e supporto.

Fondazione Libellula Juventus, il comunicato

JUVENTUS E FONDAZIONE LIBELLULA INSIEME PER DIRE: I BELIEVE YOU

In occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Juventus presenta I Believe You, una campagna sviluppata con Fondazione Libellula e pensata per dare forza e credibilità a chi vive situazioni di violenza.

I BELIEVE YOU: UN MESSAGGIO SEMPLICE, MA FONDAMENTALE

“Stai esagerando”, “Sei troppo sensibile”, “Rilassati”: troppe donne che vivono situazioni di violenza non vengono credute. Secondo l’ultima indagine ISTAT sul tema (“Stereotypes about gender roles and the social image of sexual violence”, 2018), il 10,3% della popolazione crede che le denunce di violenza sessuale siano spesso false. Una ricerca più recente dell’Eurobarometro 2024 conferma che gli stereotipi persistono: circa il 28% degli intervistati pensa che le denunce possano essere esagerate. La percentuale sale al 34% tra gli uomini, contro il 21% tra le donne (“Gender stereotypes – Violence against women”, Eurobarometer Report, EU Commission, February 2024). Il primo ostacolo – quindi – non è solo denunciare, ma trovare qualcuno disposto a crederti. È per contrastare questo fenomeno che nasce I Believe You: un messaggio di fiducia e accoglienza verso chi decide di rompere il silenzio o vorrebbe farlo. Per Juventus dire I Believe You significa schierarsi. Significa non voltarsi dall’altra parte. Significa costruire un ambiente, dentro e fuori dal campo, in cui ogni donna possa sentirsi ascoltata, creduta e supportata.

GLI STICKER: UN GESTO SEMPLICE NEI LUOGHI CHE CONTANO

A partire dal 25 novembre, sticker dedicati con la scritta I Believe You verranno posizionati in diversi luoghi della Società: dall’Allianz Stadium all’Headquarter, dal Training Center della Continassa all’Allianz Training Center di Vinovo. Gli sticker, semplici e immediati, sono pensati per essere presenti negli spazi quotidiani: bagni, palestre, spogliatoi, uffici. Luoghi in cui spesso nasce la possibilità — e il coraggio — di chiedere aiuto.

IL QR CODE: UN ACCESSO IMMEDIATO ALL’AIUTO PER LA COMMUNITY

Ogni sticker contiene un QR code che consente di accedere a una pagina dedicata con: una selezione di numeri e servizi locali a cui rivolgersi in caso di bisogno; le iniziative portate avanti da Juventus e Fondazione Libellula.

AMBASSADOR LIBELLULA: ASCOLTO E SUPPORTO DENTRO IL CLUB

La campagna rappresenta una nuova tappa del percorso avviato nel 2022 insieme a Fondazione Libellula. A partire da quest’anno, il personale di Juventus potrà contare anche sulle “Ambassador”: due dipendenti che hanno seguito un percorso formativo curato da Fondazione Libellula, diventando punti di riferimento contro la violenza di genere e le discriminazioni. Il loro ruolo è offrire ascolto e supporto a chi vive situazioni di violenza, diventando un ulteriore punto di contatto.

