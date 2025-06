Bolivia-Cile: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Estadio Hernando Siles andrà in scena la sfida tra Bolivia-Cile: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Estadio Hernando Siles di La Paz si giocherà la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali tra Bolivia-Cile. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Bolivia (3-4-1-2): Viscarra, Diego Medina, Haquin, Morales; Robson Tomé, Villamil, Cuellar, Roberto Fernandez; Terceros; Lucas Chavez, Algaranaz. Ct: Oscar Villegas.

Cile (4-3-3): Cortes; Loyola, Maripan, Diaz, Suazo; Vidal, Echeverria, Pizarro; Sanchez, Vargas, Cepeda. Ct: Gareca.

Orario e dove vederla in tv

Bolivia-Cile si gioca alle ore 22:00 di martedì 10 giugno per la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali. Verrà trasmessa in diretta in streaming e gratis per tutti sulla piattaforma ONEFOOTBALL. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.