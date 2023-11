Bologna, Aebischer: «In campo siamo una vera squadra, per noi è una gioia migliorare ogni giorno»

Michel Aebischer, centrocampista del Bologna, ha parlato ai canali ufficiali della società rossoblù dopo la vittoria contro la Lazio

Michel Aebischer, centrocampista del Bologna, ha parlato ai canali ufficiali della società rossoblù dopo la vittoria contro la Lazio.

PAROLE – «Questa vittoria ci dà grande gioia. La Lazio è forte quindi era una gara difficile, con tanti duelli a centrocampo e nel primo tempo non abbiamo giocato come avremmo voluto. Durante l’intervallo il mister ci ha parlato in spogliatoio, non era contento della nostra prestazione e ci ha detto cosa cambiare. Siamo rientrati in campo e lo abbiamo fatto: il gol è arrivato subito e alla fine anche la vittoria.

In campo siamo una vera squadra, attacchiamo tutti assieme, difendiamo tutti assieme, per noi è una gioia stare in gruppo, allenarci e migliorare ogni giorno. Siamo contenti di questa striscia positiva di risultati e della posizione in classifica ma sappiamo che il campionato è lungo, pensiamo una partita alla volta».