Bologna, l'agente di Hummels: «Club interessati in Italia»

Mats Hummels, difensore svincolato, prenderà presto una decisione per il futuro del tedesco ex Borussia

Il Bologna ha provato in tutti i modi a convincerlo, ma non c’è stato modo. Hummels non ha mai realmente aperto ai felsinei e adesso si ritrova ad inizio settembre ancora senza squadra. Ecco però le parole del suo agente.

PROCURATORE HUMMELS – «Ci sono diversi club interessati, anche in Italia. Quel che è certo è che a breve decideremo a quale squadra legarci. Manca poco ormai».