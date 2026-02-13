Bologna, e ora cosa succede? Analisi del momento rossoblù, tre grandi problemi da risolvere per scacciare i fantasmi

Bologna, dentro al momento rossoblù: tre grandi problemi da risolvere per scacciare i fantasmi e la crisi. Tutti i dettagli

L’eliminazione dalla Coppa Italia ai calci di rigore contro la Lazio ha lasciato un segno profondo. Nello spogliatoio rossoblù, a fine gara, regnava un silenzio assordante: la delusione di chi sapeva di potersela giocare fino in fondo all’Olimpico, mista alla frustrazione per l’ennesima beffa.

Come già accaduto contro il Parma, il Bologna ha offerto una buona prestazione, ma ha pagato a carissimo prezzo la minima sbavatura. È un momento calcistico in cui agli avversari gira tutto nel verso giusto, mentre i rossoblù sembrano attirare ogni avversità. Il Corriere dello Sport oggi riassume i punti principali della situazione attuale.

La missione di Italiano: scacciare i fantasmi

Vincenzo Italiano ha un compito chiaro in queste ore: impedire che la squadra si senta vittima di un sortilegio. Da questo tunnel si esce solo aggrappandosi alla forza di un gruppo che rimane estremamente compatto, a dispetto delle voci esterne. Il “giocattolo” tattico non si è rotto. In due mesi non si cancella il lavoro eccellente fatto in precedenza, ma il vero problema attuale è il crollo dell’autostima:

• Mancanza di fluidità: Le giocate che prima riuscivano a memoria, regalando spensieratezza, ora si inceppano.

• Paura di sbagliare: Le certezze incrollabili hanno lasciato il posto all’insicurezza. Senza fiducia, si finisce per avere paura della propria ombra, diventando vulnerabili.

• Da famiglia felice a famiglia triste: Le recenti sconfitte hanno appesantito la mente dei giocatori, trasformando l’entusiasmo dei mesi scorsi in pensieri negativi.

La spinta dei tifosi e gli obiettivi futuri

La buona notizia è che l’ambiente non ha abbandonato la squadra. I tifosi hanno compreso il momento di flessione e continuano a garantire affetto e sostegno incondizionato, senza tirare nessuno per la giacca. Ora il lavoro principale di Italiano dovrà concentrarsi sull’aspetto psicologico. Ritrovare la fiducia nei propri mezzi e la serenità mentale è lo snodo cruciale per svoltare la stagione. Il tempo per piangersi addosso è finito: la risalita in classifica in Serie A e il percorso in Europa League rappresentano due grandi occasioni per trasformare questa delusione in energia positiva.