Il Bologna aspetta buone notizie dall’infermeria per Nico Dominguez, ma difficilmente l’argentino sarà disponibile per la Lazio

Il Bologna prepara la prossima sfida di campionato contro la Lazio e intanto aspetta aggiornamenti dall’infermeria per Nico Dominguez.

Secondo quanto riportato da SportItalia l’argentino non ha ancora pienamente recuperato dall’infortunio muscolare e non è ancora tornato ad allenarsi in gruppo.