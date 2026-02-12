Bologna, ansia Moro dopo la Lazio: botta al costato. Sospiro di sollievo per Lucumi: il punto sugli infortunati in casa rossoblù

L’amara eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia per mano della Lazio lascia scorie pesanti in casa Bologna, non solo per il risultato ma anche per le condizioni fisiche della rosa. All’indomani della battaglia dell’Olimpico, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla situazione dell’infermeria dei Rossoblù, evidenziando notizie in chiaroscuro per lo staff tecnico. La preoccupazione maggiore riguarda Nikola Moro: il dinamico centrocampista croato, classe 1998, ha terminato la gara accusando una dolorosa contusione al costato.

Le condizioni del regista sono da monitorare attentamente: i tempi di recupero non sono ancora certi e dipenderanno dall’assorbimento del trauma nei prossimi giorni. Arrivano invece rassicurazioni fondamentali dal reparto arretrato. L’allarme scattato per Jhon Lucumi, costretto ad abbandonare il terreno di gioco anzitempo, è rientrato rapidamente. Per il possente centrale colombiano, pilastro della difesa felsinea, si è trattato solamente di forti crampi dovuti all’intenso sforzo agonistico. Nessuna lesione muscolare, dunque: il giocatore sarà regolarmente a disposizione per i prossimi impegni di campionato, permettendo alla squadra di tirare un sospiro di sollievo in una fase cruciale della stagione.