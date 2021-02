Bologna Benevento, i convocati di Mihajlovic: out Medel e Faragò

Sinisa Mihajlovic ha diramato la lista dei convocati in vista di Bologna-Benevento

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha reso nota la lista dei convocati in vista della partita casalinga contro il Benevento. Non ci saranno Medel e Faragò, out per infortunio, e Svanberg squalificato.

Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Antov, Danilo, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Soumaoro, Tomiyasu.

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano.

Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen, Vignato.