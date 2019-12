Bologna, Bigon: «Quando manca Mihajlovic crea un vuoto evidente»

Il ds del Bologna Bigon ha parlato di Mihajlovic: «Abbiamo pagato la sua assenza ma non abbiamo mai voluto che diventasse un alibi»

Riccardo Bigon, ds del Bologna, a Radio 24 ha parlato di Mihajlovic: «La vittoria di ieri ci ha dato una doppia gioia: per la classifica e per Mihajlovic. Sicuramente abbiamo pagato la sua assenza anche in termini di punti, ma non abbiamo mai voluto che questo diventasse un alibi».

«L’idea della presenza della squadra alla conferenza stampa è stata dei ragazzi, a dimostrazione del loro legame col mister. È stata importante, ma ancor di più lo è stato il lavoro in settimana, la sua presenza in campo durante l’allenamento, le riunioni: Sinisa è un allenatore impattante e quando manca crea un vuoto evidente».