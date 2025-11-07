Bologna Brann, Niccolini nel post partita: «L’espulsione andava rivista. I ragazzi hanno combattuto. Peccato per una cosa»

Bologna Brann, Niccolini ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita dopo il pareggio dei felsinei. Le dichiarazioni del vice di Italiano.

Il Bologna non va oltre lo 0-0 contro il Brann. Nel post partita Daniel Niccolini, il vice di Italiano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

PRESTAZIONE – «Sono molto contento della reazione della squadra. Loro non hanno avuto grandi occasioni e peccato per le occasioni che abbiamo avuto con Ferguson e Odgaard».

ESPULSIONE – «Secondo me andava rivista. Dal campo sembrava più una giocata e poi con impeto prende il giocatore».

LAVORO SVOLTO – «Non ricordo una parata di Skorupski. Abbiamo giocato con qualità e combattuto. La squadra si è comportata bene».

