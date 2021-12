Bologna, Brighi: «La squadra di Mihajlovic sa di poter battere la Juve»

In esclusiva per Juventusnews24, Matteo Brighi, ex centrocampista, ha analizzato la sfida tra i bianconeri e il Bologna

Intervistato in esclusiva per Juventusnews24, Matteo Brighi ha così parlato del Bologna, anche in vista del match di oggi al Dall’Ara.

DICHIARAZIONI – «Mihajlovic e il Bologna sanno che si tratta di una partita importante per loro. La Juve è in un momento storico non dei migliori, quindi la formazione bianconera può essere affrontata con una sudditanza psicologica minore. Sarà una gara difficile, i rossoblù sanno bene di poter fare lo sgambetto alla squadra di Allegri. Europa? Ci sono tante squadre che sono migliorate. Il Bologna ogni anno fa qualcosa di più del precedente, ma parlare anche solo di Europa League, al momento, mi pare un discorso proibitivo. Ci sono diverse compagini in lotta per quei posti. Poi, per ora, i risultati stanno dando ragione a Mihajlovic…».

