Bologna, caccia al biglietto: per la sfida Champions con la Roma sarà tutto esaurito

Bologna, i tifosi a caccia di un biglietto per il big match contro la Roma: si attende il tutto esaurito al Dall’Ara

Il Bologna attende la Roma in un Dall’Ara che si preannuncia strapieno per quello che è a tutti gli effetti un vero e proprio scontro per un posto in Champions League.

La media spettatori nelle prime sette gare interne si assesta attorno ai 24.000 presenti. Cifra pronta ad essere ritoccata verso il rialzo: anche il settore ospiti è tutto esaurito. Lo scrive il Corriere dello Sport.