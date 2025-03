Bologna, senti Calabria: «Ecco quali sono gli obiettivi per il finale di stagione. E sulla Nazionale...»

Dichiarazioni importanti da parte di Davide Calabria, terzino del Bologna, sulle ambizioni di fine stagione per i rossoblù e non solo

Nell’edizione bolognese di La Repubblica spiccano le parole di Davide Calabria, terzino destro del Bologna di Vincenzo Italiano, riguardo gli obiettivi della società rossoblù in questo finale di stagione.

Il giocatore ha, infatti, puntato gli occhi sulla Coppa Italia, dichiarando: «Vincere la Coppa Italia e andare in Champions è un miracolo possibile. Oltre qualsiasi aspettativa, ma fattibile. Abbiamo 180 minuti di semifinale e 8 partite di campionato durissime, ma anche per gli altri: nessuno oggi è contento di affrontare il Bologna»

Poi anche l’argomento Nazionale, dal quale il giocatore sembra uscito dal giro: «Non penso di aver avuto quel che meritavo in Nazionale, tra infortuni e scelte tecniche. Avrei potuto fare di più, ma non è un’ossessione. Poi non è finita, a 28 anni sono ancora giovane anche se molti mi pensano più vecchio perché ho iniziato presto. Quello dell’Italia non è un capitolo chiuso»