Bologna, Calafiori: «Mourinho è stato molto importante per me a livello di carisma»

Riccardo Calafiori, difensore del Bologna, ha parlato al Corriere dello Sport delle differenze tra Thiago Motta e José Mourinho

Riccardo Calafiori, difensore del Bologna, ha parlato al Corriere dello Sport delle differenze tra Thiago Motta e José Mourinho.

PAROLE – «Non lo so, sono diversi. Ti danno cose diverse ma cose molto importanti. Motta mi dà tranquillità, ma allo stesso tempo non sto mai in punta di piedi. Mi fa capire che se sbaglio allenamenti non è detto che gioco la domenica. Mou è stato importante? A livello di carisma. Lui è molto forte. Mi ha fatto migliorare dal punto di vista mentale. Anche lui è stato fondamentale. L’anno scorso spesso mi scriveva dopo le partite. Anche a Basilea. È obiettivo. Riconosce se fai bene o sei fai male, non ha paura a dirtelo in faccia. Motta le dà anche concetti nuovi? Non è stato facile, ma ho cercato subito di capire quale fosse la sua idea di gioco. Mi sono impegnato perché per me era troppo importante trovare continuità e far vedere a tutti che anche in serie A potevo far bene».