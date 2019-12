Bolgona, il primo acquisto arriva da Verona: chiuso l’affare Vignato

Bologna, affare chiuso tra i felsinei e il Chievo per l’acquisto di Vignato per 2 milioni di euro

Sessione di mercato che deve ancora iniziare ufficialmente ma il Bolgona di Mihajlovic ha già portato a casa il primo acquisto. Tutto fatto per il baby talento del Chievo Vignato che è di fatto un giocatore dei felsinei.

Come riporta il Corriere dello Sport il Chievo ha chiesto al Bologna di far rimanere il giocatore fino a giungo ma questa sarà una decisione che prenderà la società che pure vorrebbe vederlo in Serie A già da ora. Bruciata la concorrenza di tanti club di serie A ed esteri, ad essere decisivo anche il benestare dell’agente del calciatore Tinti.