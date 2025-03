Bologna, Cambiaghi nel post partita: «Abbiamo vinto una partita sporca per consolidare la nostra classifica. Il gol è una liberazione»

Il giocatore del Bologna Cambiaghi ha parlato nel post partita del match vinto contro l’Hellas Verona. Le parole

L’ attaccante del Bologna Nicolò Cambiaghi, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta 2-1 contro l’Hellas Verona di Paolo Zanetti. A seguire le sue parole.

LE PAROLE – «Finalmente abbiamo vinto una partita sporca per consolidare la nostra classifica, siamo felicissimi. Il gol è una sorta di liberazione dopo un momento difficile, ero un po’ spaventato per l’infortunio ma ho sentito la vicinanza di tutti e si sono ripreso bene. Lavoriamo tutti i giorni per arrivare il più in alto possibile. Tutti insieme possiamo fare grandi cose».