Bologna, Cambiaghi sull’infortunio: «L’ho presa male, anche perché non pensavo fosse così grave. Vi spiego come è andata»

L’attaccante del Bologna Nicolò Cambiaghi ha rilasciato un’intervista al Corriere di Bologna ed ha parlato del grave infortunio subito ad inizio stagione. A seguire le sue parole.

PAROLE – «L’ho presa male, anche perché non pensavo fosse così grave. Ho fatto una scivolata, c’è stato un movimento un po’ strano, poi gli esami rivelano la lesione parziale: non era rotto del tutto ma andava operato, quindi era come se fosse saltato. Tornare in campo è stato come ricominciare da capo, un nuovo inizio: ora sto bene, la squadra va forte e riesco a darle una mano. Ho sofferto il primo mese: le stampelle, i dolori iniziali, fatichi a dormire, non puoi camminare. Un incubo. L’altra parte dolorosa è quando vorresti rientrare ma devi mordere il freno: nella tua testa sei pronto ma mancano altri step fisiologici, specie per chi come me gioca con frenate e cambi di direzione».

NAZIONALE – «La sogno fin da bambino: a cinque anni ero a Berlino con papà a vedere la finale mondiale Italia-Francia. La chiamata in Under 21 arrivò inattesa quando ero a Pordenone: magari sarà lo stesso anche per la nazionale maggiore, lavoro al massimo senza avere il chiodo fisso».