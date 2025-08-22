Bologna, il tifo di Davide Cassani: «Sartori e Italiano stanno facendo un grandissimo tifoso. Non mi sarei mai immaginato di vedere una gara di Champions al Dall'Ara…» - Calcio News 24

Cassani e quello che è il suo Bologna: soprattutto dopo il campionato scorso. La situazione

Prima un corridore tenace e rispettato, poi la voce che ha raccontato il ciclismo a un’intera generazione di appassionati. Davide Cassani non è solo un ex ciclista, ma un vero e proprio patrimonio del nostro sport. Con le sue analisi tecniche precise e la sua passione contagiosa, ha rivoluzionato il commento televisivo, diventando un punto di riferimento assoluto per tutti. La sua competenza lo ha poi portato sulla panchina più prestigiosa, quella di Commissario Tecnico della Nazionale, un ruolo ricoperto con la stessa dedizione.

Oggi, la sua parola è una garanzia di competenza e di un amore smisurato per la bicicletta. Sul Corriere dello Sport ne ha parlato, aggiungendo il suo entusiasmo nei confronti della squadra di calcio che ama: il Bologna.

IL CICLISMO – «Purtroppo o per fortuna ho 64 anni e da quando ne avevo 15 il ciclismo è entrato nella mia vita e non è più uscito. Da bambino sognavo di fare il corridore e ho capito fin da subito che, se volevo realizzare il mio sogno, dovevo impegnarmi: è una scuola di vita. Ma non è mai stato un sacrificio, io la bicicletta l’ho sempre voluta: per me fare un sacrificio sarebbe stato andare a lavorare in banca».

IL TIFO PER IL BOLOGNA – «Veniamo da due stagioni bellissime, siamo tornati a giocare la Champions e abbiamo conquistato la Coppa Italia. Abbiamo una società sana che sta facendo le cose giuste e siamo riusciti a ritagliarci uno spazio nella parte sinistra della classifica. Italiano è un ottimo allenatore ma anche tutta la società, a cominciare da Sartori, un direttore sportivo tra i migliori in Italia. Il Bologna mi diverte, vince belle partite. Magari non vince remo il campionato ma abbiamo una squadra che ti fa sognare e quindi sono ben contento di essere tifoso del Bologna. Non mi sarei mai immaginato di andare al Dall’Ara a vedere una partita di Champions. Ogni tanto vado anche in trasferta, in Italia: sono andato a Torino e a San Siro la scorsa stagione»