Bologna, Castro pensa al furturo? L’intermediario: «Loro sono come una seconda squadra per noi»

Gustavo Ghezzi, agente e intermediario di Santiago Catro ha parlato del percorso dell’attaccante del Bologna aprendo al Napoli

Ha parlato a Stile TV Gustavo Ghezzi, agente e intermediario per l’Italia di Santiago Castro, attaccante del Bologna.

SUL PASSATO: «Perché con Thiago Motta non giocava mai? Nel mercato di gennaio arrivò al Bologna, ma arrivava da un torneo sudamericano e in questo torneo i calciatori non si allenano molto. O meglio, si allenano molto con la palla, poco col fisico»

SUL NAPOLI: «Non so se il Napoli sia stato o sia interessato al ragazzo. Castro è giovanissimo, è stato convocato dalla Nazionale Argentina per cui è normale che squadre importanti siano interessate a lui. Per noi argentini Napoli, Maradona, Lavezzi, Higuain sono idoli, ma soprattutto Maradona. Non so perché abbia pubblicato una stories con alle spalle un quadretto di Maradona, ma diciamo che Napoli è una seconda squadra per noi argentini.»