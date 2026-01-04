Bologna, Castro svela nel post gara: «Dobbiamo rialzarci, pensare a noi e pensare alla partita di mercoledì»

Bologna, parla l’attaccante Santiago Castro nel post partita: «Dobbiamo rialzarci, pensare a noi e pensare alla partita di mercoledì»

Il gol nel finale non è bastato al Bologna per rimettere davvero in discussione una gara dominata da un’Inter solida e spietata. Al termine della sfida di San Siro, Santiago Castro — attaccante argentino classe 2004 — ha analizzato la prestazione dei rossoblù ai microfoni di DAZN, soffermandosi su quanto fatto in campo e proiettandosi già verso il prossimo appuntamento di campionato.

PAROLE – «Dobbiamo rialzarci, pensare a noi e pensare alla partita di mercoledì. Il centravanti vuole fare sempre gol, ma prima bisogna pensare alla squadra. Non abbiamo fatto la partita che volevamo fare».

«Ora dobbiamo pensare alla gara di mercoledì, che è uno scontro diretto per il nostro obiettivo, l’Europa».

