Il Chievo si gioca la salvezza al Dall’Ara contro il Bologna, Emanuele Giaccherini trascina i gialloblu con una prodezza alla Francesco Totti: ecco il video del gol per l’1-1

Si sta giocando in questi minuti allo stadio Renato Dall’Ara la sfida Bologna-Chievo, 37^ giornata di Serie A 2017/2018. Gara vitale per la formazione di D’Anna, in piena lotta salvezza e alla ricerca di punti importanti per abbandonare la terz’ultima posizione. E a dare una mano ai gialloblu ci pensa Emanuele Giaccherini, arrivato nella sessione di mercato di gennaio dal Napoli…

Dopo che il primo tempo si è concluso sull’1-0 per i rossoblu grazie alla rete di Simone Verdi su calcio di rigore, il Chievo ha ristabilito il risultato di parità al 48′: eurogol di Emanuele Giaccherini, che ricorda molto quello siglato da Francesco Totti in un famoso Sampdoria-Roma. Botta al volo col sinistro da posizione defilata e palla all’incrocio sul secondo palo, ecco il video della rete