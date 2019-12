Bologna, Da Costa: «Eliminazione dalla Coppa Italia? Chiediamo scusa»

Bologna, il portiere Da Costa commenta l’eliminazione dalla Coppa Italia: «Sono incazzato nero, chiediamo scusa ai tifosi»

Il portiere del Bologna, Angelo Da Costa, ha commentato la sconfitta e la seguente eliminazione della sua squadra contro l’Udinese. Ecco il pensiero dell’estremo difensore:

«L’unica cosa che possiamo fare è chiedere scusa ai tifosi. Non ci sono alibi, e speriamo di poter ripagare la fiducia dei tifosi già domenica prossima. Sono molto incazzato per questa sconfitta, dobbiamo metterci subito a lavoro per reagire».