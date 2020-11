Bologna, De Silvestri: «Battere la Sampdoria ci dà fiducia»

Lorenzo De Silvestri, difensore del Bologna, ha commentato la prestazione contro la Sampdoria ai microfoni di Sky Sport

Lorenzo De Silvestri, terzino destro del Bologna, ha commentato la prestazione contro la Sampdoria ai microfoni di Sky Sport.

«Era una partita molto importante, dopo le prestazioni dovevano arrivare i risultati e oggi siamo contenti di aver ottenuto i tre punti. Dopo il nostro vantaggio abbiamo sofferto po’, alla luce anche delle partite precedenti dove non siamo riusciti a gestire i risultati e indubbiamente perché siamo un gruppo giovane. Dobbiamo continuare a lavorare molto, sicuramente questa prima vittoria in trasferta ci dà fiducia. Sono molto felice anche per aver festeggiato le mie 350 presenze in questo modo».