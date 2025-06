Bologna, ufficiale il rinnovo di contratto di Lorenzo De Silvestri. I dettagli sul capitano rossoblu

Bologna, ora è ufficiale per davvero: il capitano Lorenzo De Silvestri ha rinnovato il proprio contratto con la squadra rossoblu. Ecco il comunicato

Il Bologna FC 1909 ha ufficializzato il prolungamento del contratto del difensore Lorenzo De Silvestri fino al 30 giugno 2026. Una notizia attesa e accolta con soddisfazione da parte dell’ambiente rossoblù, che potrà contare ancora per due stagioni sull’esperienza, la personalità e la professionalità di uno dei veterani dello spogliatoio. Il rinnovo rappresenta un segnale chiaro da parte del club felsineo: continuità, coerenza e solidità sono valori centrali nel progetto tecnico e umano che il Bologna sta costruendo anno dopo anno.

De Silvestri, un pilastro dentro e fuori dal campo

Lorenzo De Silvestri è arrivato al Bologna nell’estate del 2020, portando con sé un bagaglio di esperienze maturate in alcuni dei principali club della Serie A: Lazio, Fiorentina, Sampdoria e Torino, oltre a una significativa trafila nelle nazionali giovanili italiane e alcune presenze con la maglia azzurra della Nazionale maggiore. La sua presenza ha garantito da subito una spinta importante in termini di leadership, affidabilità difensiva e versatilità tattica. Giocatore solido, uomo spogliatoio, De Silvestri è stato spesso elogiato per la sua dedizione, per l’attaccamento alla maglia e per la capacità di farsi trovare pronto ogni volta che è stato chiamato in causa.

Il Bologna, nel confermarlo fino al 2026, ha voluto premiare proprio questi aspetti, ritenendo De Silvestri non solo utile sul piano tecnico, ma anche fondamentale per la crescita del gruppo. Con il passare del tempo, il difensore romano è diventato una figura di riferimento, capace di guidare i compagni più giovani e di rappresentare al meglio i valori del club.

Bologna, un progetto solido che guarda al futuro

Il rinnovo di De Silvestri si inserisce in un momento particolarmente importante per il Bologna. Reduce da una stagione esaltante, culminata con la vittoria della Coppa Italia, la società sta gettando le basi per consolidarsi ai vertici del calcio italiano. L’obiettivo è chiaro: trasformare il sogno europeo in una realtà stabile, investendo su un mix equilibrato di giovani talenti e giocatori esperti. In quest’ottica, De Silvestri rappresenta il perfetto anello di congiunzione tra la vecchia guardia e le nuove leve, tra il passato recente e un futuro sempre più ambizioso.

La dirigenza del Bologna, guidata dal presidente Joey Saputo e dal direttore sportivo Giovanni Sartori, ha dimostrato ancora una volta di avere una visione strategica ben definita. In un calcio dove spesso prevale la logica del breve termine, il Bologna si distingue per la volontà di costruire un’identità forte e riconoscibile, investendo non solo sui numeri, ma anche sulle persone.

Il ruolo di De Silvestri nel gruppo rossoblù

Nel corso delle ultime stagioni, Lorenzo De Silvestri ha ricoperto diversi ruoli all’interno dello scacchiere tattico del Bologna. Pur non partendo sempre titolare, è stato preziosissimo sia come terzino destro sia come esterno a tutta fascia, dimostrando grande duttilità. Ma il suo impatto va oltre il campo. È nel quotidiano, negli allenamenti, nella gestione del gruppo e nei momenti delicati della stagione che De Silvestri ha saputo fare la differenza.

Il tecnico del Bologna, che ha sempre mostrato grande stima nei suoi confronti, lo considera una presenza fondamentale nel percorso di maturazione della squadra. Nei momenti chiave della stagione appena conclusa, De Silvestri ha spesso preso la parola nello spogliatoio, offrendo equilibrio e coesione, caratteristiche che sono risultate decisive nel raggiungimento sia della Champions League che in Coppa Italia.

Un rinnovo che parla anche ai tifosi

Per i tifosi del Bologna, il rinnovo di De Silvestri ha anche un valore simbolico. In un’epoca in cui il senso di appartenenza spesso viene meno, il legame che il difensore ha costruito con la piazza felsinea è autentico e profondo. Sempre disponibile, rispettoso dei colori, presente nelle iniziative sociali del club, De Silvestri è diventato un beniamino per molti supporter, che ne apprezzano il profilo discreto ma incisivo.

La sua permanenza è un messaggio chiaro anche per i giovani calciatori che approdano al Bologna: l’identità di questo club si costruisce giorno dopo giorno, con impegno, rispetto e professionalità. Non è un caso che il suo nome venga spesso associato a un possibile futuro da dirigente, magari proprio all’interno della società rossoblù, una volta terminata la carriera da calciatore.

Bologna e continuità: una strategia vincente

La scelta del Bologna di puntare ancora su Lorenzo De Silvestri conferma una strategia basata sulla continuità e sulla valorizzazione del capitale umano. Accanto alle manovre di mercato che porteranno nuovi rinforzi in vista della prossima stagione, la società ha voluto blindare una figura che garantisce solidità e conoscenza dell’ambiente. In un contesto europeo che richiederà esperienza e nervi saldi, De Silvestri potrà essere una risorsa fondamentale anche nelle rotazioni della rosa.

Questo rinnovo, inoltre, rafforza l’idea di un Bologna che non si limita a cavalcare l’entusiasmo del momento, ma che costruisce con metodo e intelligenza. Ogni tassello viene scelto con cura, in funzione di un disegno più ampio che mira a fare del club rossoblù una realtà stabile anche in ambito internazionale.

Le reazioni della società e dell’ambiente

Anche se la comunicazione ufficiale del Bologna è stata sobria e istituzionale – «Il Bologna FC 1909 comunica di avere prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo De Silvestri fino al 30 giugno 2026» – l’impatto della notizia è stato immediato. I social del club si sono riempiti di messaggi di affetto e gratitudine, sia da parte dei tifosi che di ex compagni e addetti ai lavori.

Chi conosce De Silvestri sa bene quanto la sua figura sia apprezzata nello spogliatoio. Non è un caso che anche alcuni giovani emergenti del vivaio del Bologna abbiano citato proprio lui come punto di riferimento, un mentore silenzioso ma sempre disponibile a dare un consiglio o a indicare la strada giusta con l’esempio.

Conclusione: un Bologna più forte anche grazie a De Silvestri

Il rinnovo di Lorenzo De Silvestri fino al 2026 è molto più di un semplice prolungamento contrattuale. È la conferma di un progetto serio, di una linea di continuità e di una visione che guarda al futuro senza dimenticare il valore dell’esperienza. Il Bologna, in questo modo, si prepara a vivere un’altra stagione da protagonista, forte non solo dei suoi talenti più giovani, ma anche di uomini come De Silvestri, che incarnano lo spirito del club.

Nel calcio moderno, dove spesso prevale la logica del turnover e del cambiamento rapido, il Bologna sceglie invece la strada della coerenza e della crescita graduale. E lo fa rinnovando la fiducia a chi, come Lorenzo De Silvestri, ha dimostrato di essere molto più di un semplice giocatore: un esempio, un leader e un punto fermo per tutto l’ambiente rossoblù.