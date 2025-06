Bologna, Di Vaio: «Vi racconto l'arrivo di Saputo. Italiano? Un vincente. Sulla Coppa Italia...» - Calcio News 24

Bologna, Di Vaio racconta quella che è stata la crescita della squadra rossoblu. Le ultime parole dell’ex attaccante rossoblu

In occasione dell’undicesima edizione del Trofeo di Rastignano, Marco Di Vaio, attuale direttore sportivo del Bologna ed ex Juve, ha ripercorso alcuni momenti chiave della sua avventura in rossoblù, sia da calciatore che da dirigente. Intervistato da TuttoBolognaWeb.it, l’ex attaccante ha condiviso ricordi e riflessioni che testimoniano il suo legame profondo con il club felsineo.

Bologna, il primo contatto con Saputo

Saputo bologna

Di Vaio ha raccontato l’inizio del suo rapporto con Joey Saputo, presidente del Bologna:

«Era il 2012, Saputo venne appositamente da Montreal per incontrarmi. L’idea era quella di portarmi in Canada, a fine carriera. Inizialmente ero scettico, non volevo lasciare Bologna. Ma parlandoci, ho capito subito che era una persona con grande umanità e una visione chiara. Ha dissipato ogni mio dubbio».

L’effetto Vincenzo Italiano a Bologna

Italiano Bologna

Il direttore sportivo ha poi elogiato il lavoro del tecnico Vincenzo Italiano, nuovo punto di riferimento per il progetto tecnico del Bologna:

«Ha portato organizzazione, identità e idee offensive. È un allenatore moderno, che studia tanto e cura i dettagli. La squadra ha assunto un’identità precisa con lui, e questo si vede in campo».

La Coppa Italia, apice del progetto Bologna

Db Roma 14/05/2025 -finale Coppa Italia / Milan-Bologna / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Bologna

Uno dei passaggi più emozionanti dell’intervista è dedicato alla recente vittoria della Coppa Italia, un traguardo storico per il club:

«È stata forse l’emozione più intensa della mia carriera, anche più della promozione o dei gol segnati. Vincere un trofeo con il Bologna è qualcosa di eccezionale. In campionato la differenza economica con le big è troppo ampia, mentre in Coppa abbiamo avuto la possibilità concreta di lottare. Portarla a casa è stato un sogno diventato realtà».

Le parole di Di Vaio confermano quanto il Bologna stia crescendo non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sul piano dell’ambizione. Tra l’arrivo di Italiano e il trionfo in Coppa Italia, il club emiliano vuole continuare a sorprendere.