Bologna, Di Vaio: «Sogno il club in Europa. Fieri di ciò che abbiamo costruito»

Marco Di Vaio, neo direttore sportivo del Bologna, in una intervista al Resto del Carlino ha parlato degli obiettivi che si pone con il club rossoblù.

LE PAROLE – «Vogliamo continuare a crescere e raggiungere l’obiettivo minimo dichiarato dal presidente. La soglia dei 50 punti che ci permette di porre le basi per un Bologna da Europa. Un mio sogno? Vedere il Bologna in Europa. Dipende da tanti fattori ma ciò che oggi sembra lontano nel calcio può avvicinarsi in fretta. Abbiamo costruito un club serio e credibile, possiamo sederci a tutti i tavoli. Potevamo fare meglio, certo, ma siamo fieri di ciò che è stato costruito».