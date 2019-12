Bologna, Dzemaili: «Ribaltare la partita a Napoli non è da tutti»

Blerim Dzemaili festeggia il successo in trasferta del Bologna: le parole del centrocampista dopo la vittoria contro il Napoli

Blerim Dzemaili, capitano del Bologna ed ex giocatore del Napoli, può sorridere dopo la rimonta dei felsinei in casa degli azzurri. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport sulla sfida.

«Risposta a Mihajlovic? I risultati non c’erano nelle ultime partite, mentre le prestazioni ci sono sempre state, tranne che a Sassuolo e nel primo tempo a Brescia. Oggi finalmente sono arrivati i tre punti. Essere tutta la settimana con il mister si vede. Ribaltare la partita a Napoli non è da tutti. Non è da tutti. Mister arrabbiato? Speriamo si calmi, non è un bene per noi».