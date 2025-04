Bologna-Empoli: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Dall’Ara andrà in scena la sfida di Coppa Italia Bologna-Empoli: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Dall’Ara di Bologna si giocherà la gara valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Bologna-Empoli. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All. Italiano.

EMPOLI (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Marianucci, Goglichidze; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Colombo, Cacace; Esposito. All. D’Aversa.

Orario e dove vederla in tv

Bologna-Empoli si gioca alle ore 21:00 di giovedì 24 aprile per la semifinale di ritorno della Coppa Italia. Verrà trasmessa in chiaro per tutti su Canale 5, canale numero 5 del digitale terreste. La partita sarà visibile in streaming sul sito di Sportmediaset e su Infinity: per accedere basterà inserire le proprie credenziali o registrarsi.