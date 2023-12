Le parole di Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna, premiato al Gran Galà del Calcio come miglior calciatore della Serie B

Giovanni Fabbian ha parlato ai microfoni di SportItalia dopo la premiazione come miglior giocatore della scorsa Serie B al Gran Galà del Calcio. Di seguito le parole del centrocampista del Bologna.

«Bello aver iniziato così, l’importante ora è continuare e dare il massimo per il Bologna. Trattativa saltata per Samardzic in cui ero inserito? Ormai è andata così, non ci penso più: il passato è passato. L’importante ora è pensare a questa stagione. Thiago Motta? Grande allenatore, cerco di prendere tutte le cose che mi insegna quotidianamente. Ora pensiamo alla prossima partita. Inter? Vedremo, lo dirà il tempo».