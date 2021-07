Bologna, Fenucci: «Tomiyasu spero rimanga. Su Arnautovic, Barrow ed Orsolini...»

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha parlato alla stampa nel ritiro felsineo di Pinzolo: le sue dichiarazioni

Claudio Fenucci, ad del Bologna, ha parlato del mercato rossoblù dal ritiro di Pinzolo.

ATTACCANTE – «Noi abbiamo espresso dall’inizio l’idea di rinforzare la squadra e uno degli elementi di questo percorso era trovare un attaccante che facesse fare il salto di qualità alla squadra. Abbiamo individuato un profilo che è sui giornali da tempo e di cui si è parlato anche troppo. Su quel profilo la situazione è complessa: noi abbiamo il benestare del giocatore che però è di proprietà di un altro Club e dobbiamo trovare l’accordo. Vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni».

PIANO B – «Tutte le operazioni sui giocatori importanti nascono in un modo e poi si complicano. Stiamo cercando di lavorare per realizzare questo trasferimento. Se non dovesse avvenire, non per ragioni di nostra volontà, visto che anche dal punto di vista del contratto il Bologna ha fatto uno sforzo evidente trattandosi dell’ingaggio più alto mai pagato dal Bologna. Sul piano B ci sono giocatori giovani sui cui fare un’investimento in termini di acquisizione e di crescita futura».

TOMIYASU – «Tomi farà le Olimpiadi ed è ad oggi un giocatore del Bologna e spero che lo rimanga. Se poi lui ci esprimerà la volontà di andare in Premier e il Tottenham rispetterà le nostre richieste, vedremo. Nel caso i soldi delle cessioni ci permetteranno di reinvestire sul mercato».

ORSOLINI E BARROW – «Orsolini fa parte del nostro organico e non abbiamo richieste da altre squadre, né noi abbiamo ad oggi intenzione di fare ulteriori operazioni in uscita. Musa sta bene, deve aspettare il via libera dopo il tampone».