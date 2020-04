Bologna, Fenucci: «Stadio, siamo a un passo dalle firme»

L’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, ha parlato della questione relativa allo stadio dei rossoblù

Claudio Fenucci, ieri ha partecipato alla trasmissione ‘Il volo del colibrì’, format realizzato dal Comune di Bologna sulla pagina Facebook Fondazione Innovazione Urbana e su Radio Bologna Uno. Ecco le sue parole sul Bologna.

QUESTIONE STADIO – «Il percorso dello stadio è andato avanti: mancano delle virgole alla firma del contratto con il Credito sportivo per l’arrangement del finanziamento – riporta il Corriere di Bologna – Fissato questo punto, potremo andare avanti nella presentazione ufficiale».

ALTRO NODO – «Siamo abbastanza vicini alla definizione del partner che ci accompagnerà in questa avventura, manca solo la sottoscrizione di alcuni documenti formali e sarà un’occasione importante perché passata l’emergenza sanitaria bisognerà far ripartire il Paese con investimenti pubblici e privati. Nel caso del Dall’Ara ci sarà la prima partnership pubblico-privato in Italia per la realizzazione di uno stadio e l’investimento di Saputo e del Comune sarà un motore per l’economia del territorio».