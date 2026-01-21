Bologna, Ferguson annuncia: «Sto bene, non ho saltato un allenamento! Celtic squadra forte, ecco cosa servirà domani»

Il centrocampista del Bologna, Lewis Ferguson, si è presentato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Celtic in Europa League

Intervenuto in conferenza stampa in compagnia del proprio allenatore, il centrocampista del Bologna, Lewis Ferguson, ha presentato così la sfida di domani contro il Celtic, valevole per la 7^ giornata dell’Europa League.

SUL MOMENTO DEL BOLOGNA – «Siamo in un momento difficile ma domani ci aspetta un’altra partita da giocare e un’altra competizione e vogliamo fare punti. L’abbiamo preparata come al solito e cercheremo di portare a casa la vittoria».

COME STO FISICAMENTE? – «Sto bene, non ho saltato alcun allenamento, sto dando il massimo ogni giorno e mi sento pronto per giocare».

SUL CELTIC – «Sono una squadra forte. Hanno cambiato allenatore due volte ma dobbiamo stare attenti. In carriera ho giocato molte volte contro di loro, posso dire che hanno calciatori di valore».

