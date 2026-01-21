Conferenza stampa Italiano pre Bologna Celtic: «Ecco chi gioca in porta domani». Poi l’annuncio sul futuro di Dominguez

Conferenza stampa Italiano pre Bologna Celtic: le parole del tecnico dei rossoblù alla vigilia della sfida del 7° turno di Europa League

Il Bologna si tuffa nuovamente nell’Europa League ospitando il Celtic in una sfida cruciale per blindare il passaggio del turno. I Felsinei, attualmente quattordicesimi nella classifica generale, puntano al bottino pieno per sperare ancora nell’accesso diretto agli ottavi, mentre gli scozzesi rischiano l’eliminazione dalla top 24.

Alla vigilia, il tecnico Vincenzo Italiano ha confermato il ritorno tra i pali di Lukasz Skorupski: il portiere polacco ha recuperato e sarà titolare al posto di Ravaglia. Nonostante le inevitabili distrazioni del mercato, l’allenatore chiede massima concentrazione e lancia dal primo minuto Thijs Dallinga: dalla punta olandese si attende una prova di riscatto dopo un periodo opaco. Parole al miele anche per il neoacquisto Simon Sohm, centrocampista svizzero definito un incursore abile nel tiro e simile tatticamente a Fabbian.

SKORUPSKI O RAVAGLIA? – «Domani torna Lukasz. Avevo già parlato con lui: era venuto a Verona per assaggiare il clima partita, poi ho preferito fargli fare qualche allenamento in più, ma da domani tornerà lui tra i pali».

COSTA STA INFLUENDO SUL MOMENTO NEGATIVO? – «Il calciomercato aperto crea disturbi, poi una condizione fisica e mentale non ottimale. Tutte queste cose qui. Tuttavia dobbiamo mettere tutto questo da parte e pensare solo alla gara di domani. Abbiamo anche qualche acciaccato, ma siamo abituati all’emergenza: col Celtic non possiamo sbagliare».

DALLINGA – «Domani Dallinga giocherà e mi auguro che riesca a fare una grande partita perché nell’ultimo periodo ha avuto alti e bassi. Oggi l’ho visto bene e sono fiducioso su quello che potrà darci».

SUL NUOVO ARRIVATO SOHM – «Sohm ha caratteristiche simili a Fabbian. Nei tre ruoli di centrocampo ha sempre lavorato bene: sa inserirsi, riempire l’area, ha passo in conduzione e un ottimo tiro».

SUL FUTURO DI DOMINGUEZ – «Resta al Bologna e gioca!».