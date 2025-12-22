Ferguson carica il Bologna: «Pronti a tutto pur di fare la storia! Ora contro il Napoli ci aspettiamo che…»

Bologna, Ferguson carica: “Affrontiamo una grande squadra e siamo pronti”. La situazione attuale

Il centrocampista del Bologna, Lewis Ferguson, ha parlato alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, ribadendo la determinazione della sua squadra nel voler competere per un trofeo importante. Ai microfoni di Italia 1, Ferguson ha definito l’impegno contro gli azzurri “un’altra finale contro una grande squadra”, sottolineando come il gruppo si sia preparato al meglio per affrontare questa sfida speciale e l’opportunità di alzare un trofeo prestigioso per il club rossoblù.

Per il Bologna, la finale rappresenta un momento di grande entusiasmo dopo il successo in Coppa Italia che ha permesso alla squadra di staccare il pass per la Supercoppa, una competizione che la società e i tifosi attendevano con grande impazienza. La partecipazione a un appuntamento così importante è la conferma di una stagione di livello per i rossoblù, capaci di farsi valere nelle fasi decisive delle competizioni nazionali.

Ferguson, figura chiave del centrocampo del Bologna, è stato fondamentale anche nella recente semifinale. La sua esperienza e leadership sono considerate elementi importanti per dare equilibrio alla squadra in partite di alto profilo come quella contro il Napoli. In passato, lo scozzese ha mostrato grande attaccamento alla maglia e alla città di Bologna, tanto da essere considerato uno dei leader morali del gruppo.

Il tecnico Vincenzo Italiano potrà contare su una rosa pronta a dare il massimo per ottenere un risultato storico, consapevole delle difficoltà che una gara del genere comporta. La preparazione è stata curata nei minimi dettagli e il Bologna si presenta al via con grande fiducia, determinato a mettere in campo qualità, carattere e spirito di squadra per tentare di portare a casa il trofeo.

In sintesi, le dichiarazioni di Ferguson riflettono la mentalità ambiziosa di un Bologna che non vuole essere semplice comparsa, ma protagonista di una finale che potrebbe restare a lungo nei ricordi dei tifosi rossoblù.