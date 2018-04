Bologna formato Nazionale: dopo Donadoni c’è Ventura!

Donadoni e i tifosi del Bologna sono ai ferri corti: le alternative per la sua successione

Il rapporto tra Roberto Donadoni e la gente di Bologna sembra ormai incrinato. Il Dall’Ara, anche in occasione dell’ultima sfida contro la Roma finita 1-1, ha fischiato pesantemente le sostituzioni dell’allenatore rossoblu, che nulla ha fatto per nascondere il proprio fastidio per la reazione del pubblico. Nonostante la stima del presidente Saputo, dunque, difficilmente Donadoni il prossimo anno sarà ancora il tecnico dei felsinei. Ma chi ci sarà al suo posto in panchina?

Il Corriere di Bologna parla di tre possibili alternative: Gasperini, Giampaolo e Ventura. I primi due, però, sono obiettivi difficilmente realizzabili. Sia per un discorso tecnico, perché vivrebbero il passaggio a Bologna come un passo indietro nelle loro carriere, sia per un discorso economico. La terza, quella che porta a Ventura, è invece quella più percorribile. L’ex c.t. della Nazionale è voglioso di rimettersi in gioco: resta solo da capire se Saputo e la dirigenza rossoblu troveranno il coraggio di ripartire dall’uomo considerato il principale responsabile dell’eliminazione dell’Italia dai Mondiali. Dopo Donadoni un altro ex commissario tecnico della Nazionale a Bologna?