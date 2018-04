Roma, Monchi (non) sa come si fa: quella volta al Camp Nou…

L’esperienza di Monchi da giocatore contro il Barcellona è da non ripetere

Chissà quali parole userà Monchi per caricare la Roma in vista della sfida contro il Barcellona. Di certo dovrà fare attenzione ad evitare un argomento per lui tabù, una sfida al Camp Nou che avrebbe preferito non vivere. Bisogna tornare indietro fino al 1991, anno in cui un Monchi 22enne militava nelle file del Siviglia in qualità di portiere.

Storico estremo difensore di riserva degli andalusi, Monchi quella partita la giocò da titolare. A 22 anni una grande opportunità: incontrare campioni del calibro di Guardiola, Laudrup, Stoickhov, Zubizarreta non capitava tutti i giorni. Se però state già immaginando un finale da film in cui il giovane Monchi decide il match in favore del Siviglia siete proprio lontanissimi. In campo, Monchi, durò 37 minuti. Il tempo di fare fallo da ultimo uomo su Beguiristain e di beccarsi un cartellino rosso. Finì 3 a 0 per il Barcellona. Non prendano esempio da lui, i giocatori della Roma.