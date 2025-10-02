Bologna Friburgo, oggi il debutto in Europa League. Ci sarà anche Saputo? - Calcio News 24

Bologna-Friburgo, il Dall’Ara si accende: oggi il debutto casalingo in Europa League

È tutto pronto per Bologna-Friburgo, la sfida di Europa League che oggi alle 18:45 vedrà il fischio d’inizio allo stadio Renato Dall’Ara. La città di Bologna si prepara a vivere un’altra serata europea dalle forti emozioni, con un’atmosfera che si preannuncia infuocata. Sono attesi oltre 27.000 spettatori, un segnale chiaro dell’entusiasmo che circonda il club rossoblù in questo importante momento della stagione.

Le condizioni meteo promettono bene: sarà una giornata soleggiata con temperature nella media stagionale, ma il vero calore si sentirà sugli spalti. Il settore ospiti è andato completamente esaurito: i tifosi del Friburgo saranno almeno 2.500, pronti a sostenere la propria squadra in una trasferta che si preannuncia ostica.

Le Curve Bulgarelli e San Luca, cuore pulsante del tifo bolognese, sono sold out da giorni. Rimangono disponibili soltanto pochissimi posti tra tribuna e distinti. Il sostegno del pubblico sarà fondamentale per spingere il Bologna verso un risultato positivo in questa prima gara casalinga del girone di Europa League.

Sugli spalti ci sarà anche Joey Saputo, presidente del Bologna, volato dall’altra parte dell’oceano per non mancare all’appuntamento europeo. Il patron canadese aveva già seguito con passione la trasferta inglese al Villa Park, segno tangibile del suo legame sempre più forte con la squadra e la città. Deluso dalle prestazioni del suo club nordamericano, il CF Montréal, Saputo sembra ormai completamente focalizzato sul progetto Bologna, che sta raccogliendo consensi dentro e fuori dal campo.

Questa partita rappresenta molto più di un semplice impegno europeo: è il simbolo di un percorso di crescita che la squadra sta vivendo da diverse stagioni. Il ritorno in Europa ha ridato entusiasmo a una tifoseria storica, che ha risposto presente come sempre nei momenti chiave. Bologna, oggi più che mai, vuole continuare a sognare.

La città si stringe attorno ai colori rossoblù in una serata che potrebbe entrare nella storia recente del club. Al Dall’Ara, l’appuntamento è fissato: alle 18:45 Bologna-Friburgo darà il via a una nuova, emozionante pagina europea.