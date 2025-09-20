 Bologna Genoa 2-1: Grande vittoria last minute dei rossoblu con Orsolini - Calcio News 24
Bologna Genoa 2-1: Grande vittoria last minute dei rossoblu con Orsolini

2 ore ago

In Emilia Romagna il match valido per la 4ª giornata di Serie A Bologna Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Bologna Genoa, valevole per la 4ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.

BOLOGNA GENOA CRONACA E DIRETTA LIVE

PRIMO TEMPO

Primi 45 minuti che vedono il Genoa attaccare e sfiorare più volte il goal prima con Ellertsson e Martin: quest’ultimo con una conclusione ben bloccata da SKorupski. Dall’altra parte un Bologna abbastanza macchinoso che riesce a produrre solo in minima parte il gioco. Uno 0-0, per 45 minuti, scritto nella pietra.

SECONDO TEMPO

Ripresa ancora con il Genoa in avanti considerando ovviamente il pressing sulle fasce. Ancora una volta ci mette la mano Skorupski a salvare due volte: prima su Ellertsson e poi su Colombo che a botta sicura sciupa una grande occasione. Lo stesso Ellertsson che sigla però il goal del vantaggio, per poi essere raggiunto da Castro. Il Bologna prende coraggio e riesce poi a vincere la partita con un rigore segnato da Orsolini.

