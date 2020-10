Bologna, Hickey si presenta: «Qui posso crescere»

Il neo acquisto del Bologna Aaron Hickey si è presentato in conferenza stampa

Aaron Hickey, neo acquisto del Bologna per la fascia mancina, ha già convinto tutti al suo esordio nella partita contro il Parma. Lo scozzese classe 2002 si è presentato in conferenza stampa.

BOLOGNA – «Sono andato a visitare diversi club ma ho scelto Bologna perché credo che qui io possa avere ottime opportunità di crescita. Qui non mi è stato garantita la possibilità di giocare, lotto come tutti per un posto in squadra. Ci sono tanti giovani e tanti giocatori di diverse nazionalità che parlano bene inglese, quindi riesco a rapportarmi al meglio con tutti».

ESORDIO COL PARMA – «Il mister, qualche giorno prima, mi aveva detto che avrebbe scelto sulla base degli allenamenti, prima di entrare in campo invece mi ha detto che avevano tutti molta fiducia in me. Post partita, infine, ha parlato a tutta la squadra complimentandosi per la partita».