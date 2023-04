Bologna, i convocati per l’Atalanta: la scelta su Arnautovic

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di Serie A contro l’Atalanta

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match di Serie A contro l’Atalanta. Ancora out Cambiaso e Arnautovic per i rispettivi problemi fisici.

Portieri: Bardi, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Bonifazi, De Silvestri, Kyriakopoulos, Lucumi, Lykogiannis, Posch, Sosa, Soumaoro.

Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Ferguson, Medel, Moro, Pyyhtia, Schouten, Soriano.

Attaccanti: Barrow, Orsolini, Sansone, Zirkzee.