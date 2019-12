Bologna, Ibrahimovic lontano. E Mihajlovic si gode il risveglio di Palacio

I tifosi del Bologna sognano ancora l’arrivo di Ibrahimovic. Ma la vera sorpresa dell’attacco felsineo è “El Trenza” Palacio

Le voci sull’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Bologna dell’amico Sinisa Mihajlovic si sono placate negli scorsi giorni. Nell’attesa che il 38enne scelga definitivamente la propria destinazione, il pubblico si gode la certezza dell’attacco emiliano: Rodrigo Palacio.

Nonostante i 37 anni sulla carta d’identità, El Trenza si è dimostrato finora il miglior marcatore del Bologna: ben 5 le reti segnate, una in più rispetto ai ben più giovani Orsolini e Sansone.

Si tratta sino a qui della migliore stagione dal punto di vista realizzativo per Palacio da quando indossa la maglia rossoblù. E, con un intero girone di ritorno all’orizzonte e un Bologna deciso a sognare in grande, l’obiettivo della doppia cifra è tutt’altro che irraggiungibile per “Don Rodrigo”. L’ultima volta risale alla stagione 2013/14, quando con la casacca dell’Inter timbrò il cartellino per ben 17 volte.