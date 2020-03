Bologna, il video-messaggio dalla Cina: «We are One!»

Bologna, dalla Cina un video-messaggio per tutto il club felsineo e il paese: «siamo vicini a voi, We are One!»

Un video-messaggio che scalda il cuore in un momento davvero complicato. Il Bologna, tramite il proprio profilo Twitter, ha pubblicato un video che arriva direttamente dalla Cina:

«La situazione non è delle migliori a Bologna, ma parlo a nome di tutti i tifosi rossoblù cinesi che vogliono stare insieme al club. Forza Bologna, Forza Italia, We are One!»