Bologna Inter: come Conte voleva superare il pressing felsineo

Conte voleva sfruttare la posizione di Gagliardini per creare spazi all’Inter. Il centrocampista mandava Svanberg fuori posizione

Nonostante l’importantissima vittoria, l’Inter per larghe fasi della gara ha patito la pressione del Bologna. I felsinei aggredivano uomo su uomo, per gli ospiti era difficile impostare dal basso.

Oltre ai lanci lunghi per le punte, l’Inter e Conte hanno provato a sfruttare la posizione di Gagliardini per creare spazi. Si vede nella slide sopra. Il centrocampista si abbassava molto, attirando su di sé Svanberg, uno dei due mediani del Bologna. Di conseguenza, Poli in mezzo era da solo, si poteva quindi avere più campo in mezzo.