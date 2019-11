Bologna Inter: Krejci e il pressing dei rossoblu

Il Bologna contro l’Inter ha provato a recuperare palla in avanti. Krejci si alzava molto per uscire su Valentino Lazaro

Tanto rammarico per il Bologna per la sconfitta contro l’Inter. I padroni di casa hanno giocato propositivi e intensi senza palla, con una pressione uomo su uomo nel tentativo di recuperare palla in avanti.

La slide sopra mostra le intenzioni dei rossoblu. Infatti, ogni dell’Inter viene aggredito da uno del Bologna, con Krejci (il terzino) altissimo per andare in pressing su Lazaro. Di conseguenza, i nerazzurri sono costretti a lanciare spesso sulle punte per eludere l’aggressione degli avversari, mancando dei riferimenti sul corto.