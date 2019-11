Bologna Inter: l’importanza di Lautaro e Lukaku

Contro il Bologna, si è vista l’importanza di Lukaku e Lautaro nell’Inter. Conte si è appoggiato a loro per la risalita

Il Bologna ha applicato un pressing molto offensivo contro l’Inter, uomo su uomo. L’obiettivo era quello di recuperare in avanti. Senza spazi né riferimenti sul corto, i nerazzurri per superare l’aggressione avversaria hanno giocato sul lungo, appoggiandosi sulle punte.

Col Bologna alto, un consolidamento in avanti da parte di Lukaku e Lautaro Martinez voleva dire spaccare in due gli avversari. Il gol annullato è arrivato così: le due punte consolidano il possesso, con Lautaro già avanzato. Come si può vedere nella slide sopra, i felsinei sono lunghissimi, la retroguardia non è coperta dal centrocampo.